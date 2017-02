Tim Paskibra SMAN 2 Banjarmasin Jawara hingga Tingkat Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Penampilan tim Paskibra SMAN 2 Banjarmasin (50 orang) yang membentuk formasi angka dua sangat memukau pada ajang lomba PBB Prabu Airlangga di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jatim, akhir 2016 lalu.

Setelah itu dilanjutkan formasi ke arah variasi gerakan PBB gaya berlalulintas dan diperindah gerakan air seperti membentuk gelombang di laut, seirarama warna baju biru. Penonton yang rata-rata mahasiswa Unair pun memberikan aplaus panjang.

Berkat penampilan elegan itu, tim Paskibra SMAN 2 berhasil meraih juara umum lomba PBB yang diikuti tim paskibra sekolah-sekolah di Indonesia.

"Kami tak menyangka meraih juara umum, karena saingan cukup berat dari berbagai SMA di Indonesia," papar Hilman A, Ketua Paskibra SMAN 2 Banjarmasin, Minggu (5/2/2017).

Siswa XI IPS 2 ini menuturkan empat gelar yang disabet yakni juara utama pertama, the best variasi dan formasi terbaik pertama. "Kami juga meraih gelar the best danton pertama dan the best kostum terbaik pertama," sebutnya, kemarin.

Hilman mengatakan keberhasilan itu tak hanya membawa nama harum sekolah serta Kalsel pada level nasional. Pastinya hal itu jadi kebanggaan yang luar biasa.

Tim paskibra SMAN 2 Banjarmasin juga sering meraih juara diberbagai lomba PBB antar sekolah se-Kalsel. Pada di lomba PBB di SMKN 1 Banjarmasin juga menyabet gelar juara umum setelah merebut juara utama pertama, the best variasi dan formasi pertama, the best pasukan pertama, the best danton pertama, the best kostum pertama dan PBB terbaik pertama.

Begitu juga pada lomba di SMAN 5 Banjarmasin, kata Hilman, meraih juara umum dengan meraih juara utama pertama, the best danton kedua, the best kostum pertama, the best formasi dan variasi pertama dan the best PBB pertama.

(syaiful anwar)