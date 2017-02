Barcelona Incar Rekrut Mesut Ozil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelandang Arsenal, Mesut Ozil dikabarkan menjadi salah satu target utama Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang.

Hal ini terjadi seiring buntunya pembicaraan kontrak gelandang asal Jerman itu dengan klubnya saat ini.

Ozil yang merupakan pemain bergaji tertinggi di skuat The Gunners dengan bayaran 180 ribu pounds per pekan, kabarnya meminta kenaikan gaji menjadi 250 ribu pounds per pekan.

Namun kubu Arsenal agak keberatan dengan permintaan ini. Kondisi inilah, seperti dilansir The Mirror, yang dimanfaatkan pihak Azulgrana, dengan mencoba merekrut mantan gelandang Real Madrid tersebut. (*)