Bintang Radio Kalsel Sukanya Bawakan Tema Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setiap kali menghibur di acara wedding, juara Bintang Radio Kalsel 2015, Annisa diminta membawakan lagu bertemakan cinta.

"Sepekan ini saya disibuk menyanyi di acara wedding, ulang tahun dan event lainnya. Seminggu, paling saya libur sehari, bahkan ada yang tiap hari menyanyi," jelas cewek cantik kelahiran Kota Banjarmasin, 19 Agustus 1997 ini, Senin (6/2).

Dia pun bercerita, acara menyanyi di wedding seperti di Aula samping Mesjid Raya Sabilai, Gedung Pasadena dan terus di Perumahan Putri Duyung Banjarmasin.

Lalu, Annisa juga menyanyi di acara Ulang Tahun di Cafe Bangi Kopi Banjarmasin dan event 3 Karnaval di Gedung Sultan Suriansyah.

"Biasanya kalau wedding, tamu biasanya meminta lagu-lagu Love Song atau tema lagu cinta Indonesia dan barat. Kalau ulang tahun, tetap lagu-lagu Top 40," tandasnya.

Lagu love song yang dibawakannya di antaranya From This Moment dari Shania T , Love Song dan One And Only (Adele). Dari Mata (Jaz) , Inikah Cinta (ME) , Cintaku (Chrisye) dan lain lain.