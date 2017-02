Didukung Aksi Beli Investor Asing, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,37 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak solid sepanjang paruh pertama awal pekan ini, Senin (6/2/2017).

Aksi beli oleh investor asing mampu menopang pergerakan indeks, meskipun pemodal domestik melakukan aksi jual.

Pukul 12.00 IHSG ditutup menguat sebesar 19,89 poin atau 0,37 persen di posisi 5.380,66. Sebanyak 169 saham diperdagangkan menguat, 123 saham melemah dan 101 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks meliputi BMRI, TRAM, MYRX, BBRI, BUMI, dan BKSL. Sementara itu saham-saham yang membebani yakni ENRG.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terus mencatatkan penguatan terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot berada di Rp 13.325 per dollar AS. (KOMPAS.com)