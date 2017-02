Gaya Busana Malia Obama sebagai Karyawan Magang di New York

BANJARMASINPOST.CO.ID – Malia Obama (18) yang baru saja pulang dari berlibur dengan kedua orangtuanya, Barack dan Michelle Obama, serta adiknya, Sasha Obama, dari kepulauan Caribia, sudah siap untuk memulai hari kerja pertama sebagai anak magang.

Malia terlihat begitu kasual dan trendi saat sedang berjalan menuju Weinstein Company, perusahaan tempat dia menjadi karyawan magang selama beberapa bulan ke depan.

Pada hari pertama bekerja, Malia memilih mengenakan busana bergaya street style yang sangat modis, sepasang celana mom jeans yang longgar, kaus crop hitam, jaket tebal berwarna coklat, sepatu boots, dan tas ransel.

Kala berjalan, Malia memberikan ekspresi peduli tidak peduli khas anak-anak muda.

Tentunya, meski tak lagi menjadi anak presiden, Malia tetap mendapatkan pengawalan, tetapi tidak seheboh ketika dirinya masih bermukim di Gedung Putih.

Kali ini, Malia hanya dijaga oleh seorang pengawal yang menemaninya masuk ke gedung tempat kantor Weinstein Company.

Weinstein Company merupakan studio film yang telah memproduksi sejumlah film, beberapa di antaranya adalah The Hateful Eight, Macbeth, Lovelace, The Last Five Years, dan masih banyak lagi.

Pada musim gugur 2017 ini, Malia akan memulai memasuki periode kuliah. Dia nantinya bakal melanjutkan kuliah di Harvard, Boston, AS.