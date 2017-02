Gunakan Beberapa Metode, Produksi Lapangan Lepas Pantai Pertamina EP Poleng Field Lampaui Target

Petugas melakukan pemeriksaan rutin pada instalasi di Stasiun Pengumpul Umum (SPU) Mundu PT Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/10/2014). Minyak mentah di SPU ini berasal dari sumur eksplorasi minyak Field Jatibarang yang menghasilkan 9.438 barel per hari. (Warta Kota/alex suban)

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina EP, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi nasional, mampu memberikan kontribusi yang maksimal.

Kinerja positif ditunjukkan di lapangan–lapangan lepas pantai yang dikelola oleh Pertamina EP, salah satunya adalah Poleng Field yang terletak di Provinsi Jawa Timur.



Selama 2016, Poleng Field mampu menghasilkan realisasi rata–rata produksi minyak sebesar 2.858 BOPD atau 100,5 persen di atas target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 2.843 barrel oil per day (BOPD).



“Tingkat produksi ini lebih tinggi 140 persen setelah dikelola oleh PT Pertamina EP tahun 2013, dibandingkan saat dikelola oleh operator sebelumnya yang mencapai rata-rata produksi sebesar 2.030 BOPD”, ujar Pribadi Mahagunabangsa, Operation & Production Director PT Pertamina EP, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (6/2/2017).



Tingkat produksi tersebut didapatkan dengan menjalankan beberapa metode produksi, misalnya teknologi penggunaan GLPO (Gas Lift Pack Off) yang digunakan untuk optimasi sumur gas lift, dan menjaga terjadinya low & off untuk menjaga tingkat produksi.



Pribadi mengatakan Produksi Poleng Field didapatkan dari 4 platform sumur produksi yaitu platform AW, BW, yang dibangun kurang lebih 42 tahun yang lalu atau sekitar 1975, kemudian platform CW dan DW, serta 1 platform untuk pemrosesan yaitu Poleng Production Platform yang dibangun pada 2007.



“Meskipun lapangan yang kami kelola relatif tua, kami tetap optimistis untuk bisa memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Dan Alhamdulillah kami bersyukur selama 2016, Lapangan Poleng mampu melampaui target yang ditetapkan tersebut,” jelas Pribadi.



Sementara itu, untuk target 2017, Poleng Field ditargetkan mencapai produksi minyak bumi sebesar 3.088 BOPD.

Pertamina EP optimistis dengan target yang ditentukan tersebut karena tingkat produksi minyak hingga 29 Januari 2017 sudah mencapai angka 2.983 BOPD.

“Saya harapkan teman-teman di Poleng Field tetap semangat dan bisa meningkatkan performanya untuk mencapai target tersebut,” katanya. (*)