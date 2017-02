Ini Kebiasaan Salah Kaprah Perlakukan Bayi, Ayo Hindari Mulai Sekarang!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Situasi yang umum terjadi di Indonesia adalah orangtua yang tidur satu ranjang dengan bayi mereka.

Sebenarnya, cara yang demikian bisa menimbulkan efek kurang menguntungkan untuk fase tumbuh kembang bayi.

Dilangsir dari Kompas.com, kebiasaan bayi tidur satu ranjang ini akan menimbulkan masalah.

Nantinya, bayi tidak bisa tidur di ranjang mereka sendiri.

Orangtua harus melatih bayi untuk tidur di kasur sendiri, bahkan dimulai saat usianya belum mencapai angka empat bulan.

Alasannya, saat bayi mencapai usia empat bulan, perkembangan otak mereka sudah cenderung optimal, sehingga mereka lebih aktif bergerak.

Menurut Brooke Nalle, penulis buku elektronik Ready, Set, Baby! The Watch and Learn Guide to Your Baby’s First Year, bayi yang tidur bersama orangtuanya akan memengaruhi pola waktu tidur bayi.

Ada waktu yang disarankan untuk melatih bayi tidur sendiri, yaitu saat akhir pekan.

Tujuannya agar orangtua memiliki banyak waktu untuk membantu mengajarkan anak belajar mandiri semenjak usia dini.

Nalle menyarankan untuk menentukan jam tidur bayi dan mulai meletakkan bayi dalam ranjangnya sebelum waktu tersebut.