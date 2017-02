Ini Kecerobohan Manusia! Bayi Lumba-lumba Mati Gara-gara Selfie para Turis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak kasus kematian hewan di dunia ini yang dikarenakan kecerobohan manusia.

Baru-baru ini sebuah foto dan kisah menjadi viral lantaran peristiwa memilukan terjadi.

Insiden ini terjadi di Argentina yang terkenal dengan pantai indah dan digemari para turis.

Pada tahun 2016, seekor bayi lumba lumba mati setelah diperebutkan turis untuk berfoto selfie di sebuah pantai di Argentina.

Seorang turis mengambil bayi lumba-lumba itu saat sedang lewat, dan seketika beramai-ramai menjadikan sebagai objek selfie.

Seorang pembicara PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), mengatakan "Hanya untuk mendapatkan sebuah selfie yang kekinian, para wisatawan ini tidak memikirkan sama sekali tentang kondisi lumba-lumba itu."

Tidak belajar dari insiden itu, bayi lumba-lumba lain mati karena insiden mengerikan serupa yang terjadi di pesisir Pantai San Bernardo, Buenos Aires.

Para turis itu berbondong-bondong memperebutkan bayi lumba-lumba itu hanya untuk memperoleh hasil selfie yang langka.

Sementara para wisatawan sibuk berpose dan memperlakukan seperti mainan, lumba-lumba itu perlahan kehilangan nyawanya.

"Bayi lumba-lumba itu berenang ke pantai. Faktanya, ia masih bisa bernafas jika mereka segera mengembalikannya ke laut," ungkap Claudia.

Bagaimana bisa orang-orang mengabaikan nyawa hewan langka hanya demi sebuah selfie? (*)