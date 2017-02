Jadi Trending Topic, Ada Apa dengan Lady Gaga dan #SuperBowl?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Heboh karena penampilannya di Stadion NRG, Houston, Amerika Serikat, nama Lady Gaga muncul di trending topic bersanding dengan #SuperBowl.

Pada pertandingan antara New England Patriots vs Atlanta Falcons di National Football League (NFL), Minggu (5/2/2017), Lady Gaga tampil memukau.

Penyanyi berusia 30 tahun ini menyanyikan God Bless America sebagai pembuka sambil meluncur turun dari atap stadion.

Ia menyisipkan kalimat dari Pledge of Allegiance (Sumpah Setia Amerika) yang berbunyi, "one nation, indivisible with liberty and justice for all."

Artinya, negara bersatu dengan kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya.

"untuk seluruh warga negara" adalah sepenggal kalimat yang menjadi penekanan.

Dengan keadaan Amerika Serikat yang tengah dilanda kecemasan kasus Presiden Donald Trump, ia mencuri seluruh perhatian para penonton, khususnya wanita.

Hak para wanita yang diabaikan oleh Donald Trump menjadi makna yang diusung pada pertunjukan Lady Gaga kali ini.

Memakai gaun ketat berwarna silver dan make-up unik yang menjadi trademark dirinya, Lady Gaga menyanyikan cuplikan lagu Bad Romance remix yang mengundang sorak sorai penggemarnya.

Masih mengenakan kabel suspender yang membantunya meluncur dari ketinggian, Gaga mulai menyanyikan medley lagu-lagu terbaiknya.