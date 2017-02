Obama Berpenghasilan 20 Juta Dollar Selama 12 Tahun, Ternyata Dari Sini Sumbernya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barack Obama berumur 43 tahun pada saat bergabung Senat Amerika Serikat tahun 2005.

Ia berpenghasilan 85 Ribu Dollar per tahun pada saat masih bekerja sebagai Profesor Hukum.

12 Tahun kemudian, semenjak ia memenangkan pemilihan presiden, mengulang kinerja hukum nasional, menghentikan dua perang, penghasilannya menjadi 20 Juta Dollar per tahun.

Wow, dari mana saja sumbernya?

1. Penjualan Buku Bestseller dan Senat Amerika Serikat

Tiga perempat penghasilan Barack Obama berasal dari penjualan buku bestseller yang ia tulis.

Berdasarkan analisis FORBES, setelah 16 tahun pengembalian pajak dan pengungkapan dokumen keuangan, Obama mendapatkan penghasilan sebesar 15,6 Juta Dollar sebagai penulis sejak ia tiba di Washington.

Bukunya berjudul Audicity of Hope dan Of Thee I Sing: A Letter To My Daughters, meraup keuntungan sebesar 8.8 Juta Dollar.

Sedangkan penjualan buku Dreams From My Father pada tahun 1995, menghasilkan 6,8 Juta Dollar.

Januari 2005, saat ia bergabung di Senat Amerika Serikat, ia memperoleh royalti dari dua buku non fiksi dan buku anak-anaknya sebesar 1.9 Juta Dollar.