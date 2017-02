Rupiah Siang ini Menguat ke Level 13.323, Diprediksi Bergerak Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah menguat di awal pekan ini, Senin (6/2). Data yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, pada pukul 11.55 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot berada di level 13.323 per dolar AS.

Itu artinya, nilai tukar rupiah menguat 0,14% dibanding level penutupan Jumat (3/2) lalu, yang berada di posisi 13.351 per dolar AS.

Penguatan juga terlihat pada nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). Pagi ini, kurs JISDOR rupiah berada di level 13.329 per dollar AS. Sementara, akhir pekan lalu, kurs JISDOR menunjukkan posisi 13.362 per dollar AS.

Analis Pasar Uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto menyatakan, inflasi dalam negeri bulan lalu mengejutkan lantaran lebih tinggi dari proyeksi. Karena itu, rupiah diprediksi bergerak stabil, sambil menanti data pertumbuhan ekonomi di kuartal empat 2016.

"Kami prediksi pertumbuhan ekonomi tidak banyak berubah dari kuartal tiga, sekitar 5%," imbuh dia.

Hitungan Rully, hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 13.315-Rp 13.395 per dolar AS. (KONTAN)