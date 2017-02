Akun SBY Berkicau Rumah Barunya di Kuningan Digeruduk Warga, Ini Kata Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/2/2017), berkicau di twitter tentang kediaman pribadinya baru saja digeruduk aksi unjuk rasa.

Sebagai informasi, SBY memiliki rumah baru yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.

Letaknya tepat di belakang Kedutaan Besar Qatar.

Dalam kicauannya, SBY menyatakan saat ini kediamannya tersebut tengah didatangi ratusan orang berunjuk rasa.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," tulis SBY dalam akun twitternya, Senin (6/2/2017).

Alih-alih menuai respon positif, komentar SBY malah mendapat serbuan dari para pengguna Twitter.

Reaksi netizen tersebut 'dipotret' dalam bentuk screen capture oleh seorang pengguna Twitter bernama @yennikwok.

"SBY tweets that hundreds of people allegedly descend on his Jakarta home -- & this is how netizens respond," kicau @yennikwok.

Uniknya, hampir seluruh netizen yang mengomentari kicauan SBY menyelipkan jargon dari sebuah iklan produk air mineral dalam kemasan.

Ada pula komentar dari netizen pengguna akun @AlexAlexheooo alasan SBY berkoar-koar di media sosial.