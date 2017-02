Aura Kasih Galau Lagi, Apakah Putus Lagi dengan Glenn Fredly?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagi, penyanyi seksi Aura Kasih galau. Terlihat dari postingan di akun instagramnya yang menuliskan kegalauannya.

Beberapa jam lalu, penyanyi dan pemain sinetron ini memosting kata-kata tentang pamitan di akun instagram miliknya.

"Saya gagal memahami bentuk bahasamu. Seperti saya gagal membaca pamit dari matamu".

Aura Kasih (instagram)

Sayang, postingan ini tak mengaktifkan komentar. Meski begitu, postingan penyanyi singel Mari Bercinta ini tersebar di media sosial.

Seperti di akun lambe_turah yang memosting postingan Aura Kasih. Puluhan komentar memenuhi postingan satu jam lalu ini.

Disinyalir galaunya Aura Kasih karena hubungannya dengan sang penyanyi, Glenn Fredly, seperti kejadian sebelumnya.

Meski tak mengungkapkan secara gamblang, kabar hubungan asmara dengan Glenn yang putus nyambung, tersebar di media sosial.

Seperti komentar akun citraemit yang menuliskan, "Udah tau si babang ambon jahara dan nyakitin, masiii aja balikan, putus balikan lagi putus, kali kedua ini dan apakah harus usai di sini...."

Sementara akun shopque3n berkomentar, "Rugi amat ya cantik sexy dptkan glendmah...mending seagamamah...mf ganteng kaga kaya kaga..udah lah aura cr yg serius aja utk nikah jgn mikirin cinta aja dah gk umurnny lgi."

Akun izalferbianto7 berkomentar, "Kepincut pisang Ambon sampai oleng gini kak aura kasih".

Aura Kasih (instagram)

Bukan hanya postingan tentang pamit ini, postingan kata-kata Rumi juga sebelumnya terlihat di instagram Aura Kasih.

"Look for the answer inside your question". Rumi (Lihat jawaban dari balik pertanyaanmu).