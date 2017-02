Lindsay Lohan Tuliskan Hadis HR Bukhari Tentang Perilaku Paling Baik yang Diajarkan Rasulullah SAW

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang Hollywood, Lindsay Lohan kembali mengejutkan banyak followersnya di instagram usai memosting hadis dari Bukhari.

Ia memosting hadis tersebut di caption foto yang memperlihatkan ketika ia duduk bersama dengan seorang pria bergamis putih.

Tidak diketahui dimana Lindsay berada. Hanya foto memperlihatkan ia seperti berada di sebuah studio.

Tampak perempuan berjilbab putih yang berada di depan Lindsay dan pria bergamis putih ini yang juga mengambil foto keduanya.

“What actions are most excellent? To gladden the heart of human beings, to feed the hungry, to help the afflicted, to lighten the sorrow of the sorrowful, and to remove the sufferings of the injured.” (Bukhari)".

Kutipan yang dituliskan bintang film Mean Girls ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW untuk membantu menyampaikan pesan dan ajarannya.

Menegaskan tujuan Islam (Rahmatan lil ‘alamin), yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta.

“Tindakan apa yang paling baik? Dengan menggembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang sedih, dan menghilangkan penderitaan yang terluka. “(HR Bukhari)

Ini merupakan salah satu hadis dari banyak hadis yang menjelaskan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin,

Dilansir bramardianto.com, beberapa sabda Nabi Besar Muhammad SAW lainnya yang menjelaskan mengenai Islam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta antara lain, seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah, dimana manusia, burung dan hewan bisa memakannya, adalah melakukan perbuatan amal.” (HR Muslim)