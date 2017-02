Pasokan Belum Stabil, Harga Cabai Masih Tetap Tinggi, di Kisaran Rp 100 Per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga bahan pangan, khususnya di daerah ibu kota Jakarta masih terpantau aman. Beberapa bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, telur, minyak, bawang, dan sebagainya masih stabil.

Harga telur terpantau sekitar Rp 21.000 per kg, daging ayam Rp 32.000 - Rp 34.000 per kg, daging sapi Rp 112.000 - Rp 115.000 per kg.

Ngadiran, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia mengatakan, hanya cabai rawit yang harganya masih tinggi, belum kembali normal.

Harga cabai rawitdiprediksi akan sulit turun karena pasokan di pasar juga belum stabil.

"Sekarang masih di kisaran Rp 100.000 per kilogram (kg). Ya ada juga beberapa pasar yang harganya Rp 90.000 per kg," tuturnya.

Harga cabai merah besar Rp 67.000 per kg, cabai keriting Rp 56.000 per kg, dan cabai rawit Rp 120.000 per kg.

"Harga cabai rawit yang tidak turun-turun dari awal tahun. Cabai besar harganya juga mulai naik, tapi sedikit," ujar Sayuti, salah satu pedagang di Pasar Kebayoran Lama.

Adapun harga bawang putih masih di kisaran Rp 40.000 per kg dan bawang merah Rp 34.000 per kg.

Komoditas bawang putih dikuasai oleh bawang putih impor.

Para pedagang pasar punya sebutan tersendiri untuk bawang putih impor ini. Mereka mengklaim bawang putih tersebut kualitasnya lebih bagus.

Yayan, pedagang di Pasar Palmerah mengatakan, jika sejak tiga tahun belakangan bawang putih yang dijualnya adalah bawang putih impor.

"Bagaimana lagi, mau cari yang lokal, yang lebih murah, saya sering tidak kebagian," tutur Yayan.

