Saham Energi dan Harga Minyak Rontok, Wall Street Ditutup Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Bursa saham di Amerika Serikat (AS) ditutup turun pada perdagangan saham Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia. Gara-garanya, saham-saham sektor energi rontok seiring tertekannya harga minyak mentah dunia.

Selain itu, investor juga masih menunggu paparan kinerja sejumlah emiten besar dan masih mencari kejelasan dari kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump.

Pada perdagangan saham Senin, indeks Dow Jones Industrial Average turun 19,04 poin atau turun 0,09 persen ke level 20.052,42. Indeks S&P 500 turun 4,86 poin atau turun 0,21 persen ke level 2.292,56. Sementara indeks Nasdaq Composite turun 3,21 poin atau turun 0,06 persen ke level 5.663,55.

Indeks acuan S&P 500 ditutup turun setelah pada Jumat lalu mencatatkan rekor kenaikan tertinggi.

Saham-saham di AS terus melakukan reli semenjak Trump memenangkan pemilu di AS pada November lalu. Saham-saham di AS naik seiring harapan adanya stimulus fiskal, pengurangan pajak serta deregulasi kebijakan di bawah Trump.

"Pasar mulai menurun dari euforia Trump dan menyadari bahwa tidak semua hal akan diselesaikan Trump dalam 100 hari. Ada banyak ketodakpastian," kata Jake Dollarhide, chief executive di Longbow Asset Management di Tulsa.

Sementara itu ekonom Goldman Sachs mengestimasi, dorongan fiskal akan terjadi di 2018, bukan pada tahun ini. Sebab di tahun depan keseimbangan risiko lebih positif dibanding 2017. Selain itu, agenda percepatan ekonomi Trump juga terganggu oleh efek negatif pembatasan perdagangan dan imigrasi.

"Banyak yang was-was mengenai kebijakan proteksionisme, termasuk banyak negara, dan saat ini investor sedang mencari kejelasan," kata Adam Sarhan, chief executive officer di 50 Park Investments.

Selain itu, beberapa perusahaan besar akan memaparkan kinerjanya pada pekan ini. Termasuk Gilead Sciences, Walt Disney dan Coca-Cola. (KOMPAS.com)