Wow! Flying Fox Terpanjang di Asia Tenggara Segera Hadir di Indonesia, di Sini Tepatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA - Wahana permainan flying fox sepanjang 625 meter dengan ketinggian ratusan meter akan segera memanjakan pecinta travelling di DIY.

Saat ini, pembangunan wahana yang berada di kawasan ekowisata Green Village Gedangsari tersebut sudah hampir rampung dikerjakan.

Seperti dilansir infogunungkidul.com, kecepatan luncur flying fox ini diperkirakan dapat mencapai 80 km/jam karena faktor panjang dan ketinggiannya.

Oleh karena itu, mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung sangat tidak disarankan untuk mencobanya.

Dengan adanya wahana permainan ini diharapkan, pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan indah dari atas bukit saja ketika pergi ke Green Village Gedangsari.

Namun, mereka juga dapat memacu adrenalin dengan merasakan sensasi meluncur flying fox sepanjang 625 meter.

Belum diketahui kapan wahana permainan ini dapat dinikmati publik. Namun sebulan lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul telah melakukan soft opening flying fox dari puncak Green Village Gedangsari.

Respon dari pecinta travelling pun luar biasa ketika berita soal ini dibagikan oleh akun Instagram

@wonderfuljogja. Mereka berharap agar wahana permainan ini segera dibuka untuk umum.

"Semoga April sudah dibuka ya," komentar @ekacahyasetyaningsih.

"Berharap cepat jadi, biar wisatawan semakin banyak yang berkunjung. Berharap juga tiketnya ojo larang-larang min. Jadi semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakan sensasi flying fox terpanjang se-Asia Tenggara," kata @emiragil.

"Kudu nyoba sesuk," sahut @megasari_putri.

"We should try this," ujar @azizahnrm. (*)