Yuk, Ikuti Lomba Menyanyi The Pantry Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - The Pantry Banjarbaru menggelar lomba menyanyi bertajuk Love With Your Taste, Minggu (26/2/2017).

Salah satu musisi Banjarbaru Eza Radicta menerangkan lomba ini digelar The Pantry Caffee Banjarbaru dengan kategori peserta usia 14-26 tahun.

Sementara dalam lomba membawakan 1 buah lagu ganre lagu bebas (pop melow jazz bitt dangdut RnB dan sejenisnya) Indonesia atau luar (NO metal, rock, hard rock dan sejenisnya).

"Pokoknya terserah menyesuaikan tema dengan nuansa romance dn suasana caffee," kata vokalis band Radicta ini.

Untuk musik lanjut Eza di siapkan oleh peserta dalam bentuk file MP3. Filelagu dibawa saat pertemuan teknik nanti.

Untuk hadiah pemenang akan mendapatkan hadiah menarik untuk tiga besar berupa piagam penghargaan, uang tunai, setifikat juara, voucher diskon ThePantry Banjarbaru.

"Pendaftaran dapat dilakukan di caffe ThePantry banjarbaru Jl. A. Yani km 36. seberang Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru atau belakang barbershop Prima Banjarbaru," tandas dia.

Biaya pendaftaran hanya Rp 100.000. Sementara pertemuan teknik dan pendaftaran ditutup hingga 23 Februari 2017 hari Rabu.

"info lebh lanjut dpt mnghubungi Chachan. CP: 0857 87 488 466/ Pin Bbm 5BA02E45. join With our event.. "Lovewith yourTaste"!!! Thanks All," katanya. (*)