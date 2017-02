Fantastis! Posisi Indonesia di antara 32 Negara Raksasa Ekonomi Dunia pada 2030

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hari ini surat kabar nasional memberitakan stagnasi daya saing industri.

Sektor industri manufaktur digambarkan mengalami tren penurunan dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun portal ekonomi dan bisnis berbahasa Inggris Business Insider Indonesia menampilkan harapan atas masa depan ekonomi Indonesia.

Business Insider mengutip PwC, sebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka yang meramalkan Indonesia berada di antara 32 raksasa ekonomi dunia pada tahun 2030.

Dalam laporan berjudul The Long View How will the global economic order change by 2050?, itu digambarkan bagaimana perekonomian dunia bergerak dalam dua tahap hingga 2050.

PwC menjabarkan ramalan posisi ranking perekonomian negara-negara sejak pada 2016, 2030 dan 2050.

Indonesia yang tahun ini berada di ranking delapan dunia, terus mengalami kenaikan dalam periode 15 tahun kemudian.

Ranking itu disusun berdasar besaran Produk Domestik Bruto (PDB) dengan konsep Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli.

Menurut PwC, jumlah 32 negara tersebut merepresentasi 85 persen GDP dunia saat ini.

Namun proyeksi PwC ini dengan asumsi secara global pemerintahan negara-negara masih ramah pada pertumbuhan ekonomi dan tak ada ancaman serius dari peradaban yang menyebabkan kekacauan global seperti perang nuklir atau musibah besar lain.