Laju Harga Minyak Bakal Terhamba Potensi Kenaikan Produksi AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga minyak dibayangi oleh potensi kenaikan produksi dari Amerika Serikat (AS). Sementara produsen yang tergabung dalam OPEC tetap menjalankan pemangkasan produksi. Bila permintaan minyak naik, harga minyak masih bisa melesat.

Deddy Yusuf Siregar, analis Asia Tradepoint Futures, menilai harga minyak cenderung stabil. Selasa (7/2), per pukul 18.15 WIB, harga minyak WTI kontrak pengiriman Maret 2017 di New York Mercantile Exchange berada di level US$ 52,86 per barel, melemah 0,28% dibanding hari sebelumnya.

Dalam sepekan, harga cuma naik 0,09%. Maklum, belum ada sentimen yang cukup kuat menarik harga ke arah tertentu. Harga minyak masih dalam area konsolidasi antara US$ 50-US$ 55 per barel. Pasokan minyak masih cenderung naik, akibat peningkatan produksi di AS.

Energy Information Administration (EIA) memperkirakan produksi minyak AS di 2018 akan mencapai 9,3 juta barel per hari dari 9 juta barel per hari tahun ini. Tahun lalu produksi 8,9 juta barel per hari. Jumlah rig pengeboran minyak AS juga naik menjadi 583 unit. Ini angka terbesar sejak Oktober 2015.

Hal ini membuat penguatan harga minyak tertahan.Untungnya, produsen minyak OPEC dan sejumlah produsen non OPEC berkomitmen memangkas produksi 1,8 juta barel menjadi 32,5 juta barel per hari.

"Tapi harga minyak akan sulit menguat seperti diharapkan OPEC, yakni di level US$ 60 per barel," kata Deddy.

Sekadar mengingatkan, sebelum ini harga minyak sempat naik setelah sejumlah negara produsen minyak sepakat memangkas produksi. "Harga minyak sudah naik sekitar 20% sejak pemangkasan produksi disetujui pada akhir November 2016," papar Suluh Adil Wicaksono, analis Cerdas Indonesia Berjangka.

Ia menilai hal ini masih akan menjadi sentimen positif bagi harga.

Kenaikan Permintaan

Kabar baik lainnya, OPEC meyakini permintaan minyak dunia tahun ini naik jadi 95,6 juta barel per hari dari tahun lalu 94,44 juta barel. Kenaikan permintaan ini bisa mendorong harga naik.