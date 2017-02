Musim Hujan Bikin Usaha Pembuatan Papan Nama Juga Menurun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bisnis yang dikelola M Rasul, Omzet per bulannya tembus puluhan juta rupiah. Namun, pada musim hujan akan sulit menembus omzet puluhan juta, Rabu (8/2/2017).

Ketika musim hujan, para pengolah atau pembuat plang rambu-rambu lalu lintas, spanduk, neon box, papan reklame dan lain-lain merasa sulit mengerjakan orderan dan juga waktu pengerjaan akan semakin lama.

"Iya, selama musim hujan ini, saya mengalami kesulitan dan waktu selesai pembuatan sedikit lambat dari jadwal yang saya tentukan," kata satu di antara pengolah plang M Rasul.

Ia juga mengatakan, waktu normal selesai pengerjaan selama dua hingga tiga hari. Sedangkan musim hujan bisa lima hingga tujuh hari. Toko atau kiosnya tersebut berada di Jalan A Yani Kilometer 1 Banjarmasin.

Setiap harinya, ia bekerja di toko atau kiosnya yang ukurannya kira-kira empat kali tiga meter tersebut.

Harga rambu-rambu lalu lintas dipatok seharga Rp 500 ribu yang sudah siap pakai. Omzet per bulan bisa diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Namun, bisa juga tergantung pemesanan dari orang lain.

Pemesanan kebanyakan dari dinas-dinas, polda, sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan.

Bukan hanya plang rambu-rambu lalu lintas yang ia olah. Papan nama reklame juga bisa ia buat. Harga per meter yaitu Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu.

Adapun bahan yang digunakan yaitu plat besi, stainless yang di bandrol harga Rp 12.500 per centimeter. Seng seharga Rp 6.000 per sentimeter, kuningan dan acrylic. Selain itu ada menggunakan acrylic mirror seharga Rp 25 ribu per centimeter. Penjualan plat besi dan acrylic harus per borongan.

Harga neon box tergantung ukuran pemesanan. Bahan yang digunakan adalah acrylic di bandrol seharga Rp 1,5 juta per meter. Sedangkan menggunakan digital printing di bandrol seharga Rp 1.000.000 per meter. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Fajeri Haika)