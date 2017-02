Sorak Karateka Banjarbaru Membahana Saat Terima Trofi Juara Umum

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kontingen karate Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Banjarbaru berhasil menjadi juara umum satu pada kejuaraan provinsi (Kejurprov) FORKI Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017.



Kejurprov Karate yang berakhir Sabtu (4/2/2017), kontingen FORKI Banjarbaru sukses meraih 25 medali emas, 17 perak dan 12 perunggu.



Posisi dua harus puas diraih oleh kontingen FORKI Banjarmasin dengan perolehan sembilan medali emas, 10 perak dan 21 perunggu.



Kontingen FORKI Tanah Bumbu berhasil menempati posisi tiga besar dengan tujuh medali emas, enam perak dan 18 perunggu.



Para atlet unggulan masih mendominasi kejurprov karate 2017. Terbukti tiga atlet PON Kalsel 2016, M Mazlan, Ana Hidayati dan Jami'aturrahmi meraih medali dimasing-masing nomor yang diikuti baik nomor perorangan dan beregu.



Demikian juga atlet unggulan Lemkari Kalsel Anton Arisandi juga sukses menjadi jawara dinomor andalannya katagori kumite senior kelas 55 kilogram.



Bahkan Anton sukses menjadi best of the best pada kejurprov Karate untuk semua katagori kumite senior. Dari atlet putri, Ana Hidayati juga sukses menjadi best of the best untuk semua katagori kumite senior.



"Masih banyak yang harus saya benahi lagi untuk ke depannya," kata Ana Hidayati, kemarin.



Pertandingan di Kejurprov 2017 dikatakannya sangat ketat, apalagi pesertanya dari berbagai perguruan kareta di Kalsel.



Dengan hasil yang diraihnya, dia semakin termotivasi terus giat berlatih untuk menyongsong Porprov 2017 di Tabalong, pra PON 2019 dan PON 2020.



Senada, Anton Arisandi juga mengaku akan terus giat berlatih untuk menatap ajang kejuaraan karate lainnya baik di tingkat regional dan nasional.



Karateka yang memperkuat Tanah Bumbu ini akan berusaha dan konsisten dalam setiap pertandingan karate dengan menampilkan kemampuan terbaiknya. (Banjarmasin Post/Aprianto)