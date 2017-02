Sukses dan Terkenal, Rupanya Ini Yang Membuat Raisa Selalu Kuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raisa Adriana kini menjadi salah satu penyanyi wanita paling digandrungi. Selain memiliki suara yang merdu, gadis 26 tahun itu juga berparas cantik.

Kehidupannya selalu menjadi sorotan penggemar. Apalagi soal percintaan, kandasnya hubungan dengan cowok tampan Keenan Pearce membuat jagat dunia maya heboh.

Pasangan ini digadang-gadang menjadi role model para pasangan kekasih. Raisa mulai dikenal dengan debut singlenya berjudul "Serba Salah" yang membuat dirinya populer dan diundang di event Java Jazz 2011.

Pada 2012 Raisa telah mampu meraih penghargaan Anugerah Planet Muzik sebagai Best New Female Artiste.

Tiga buah album telah Raisa rilis, tak hanya itu Raisa juga pernah didapuk menyanyikan soundtrack film terbaru Disney, Cinderella, yang berjudul A Dream is a Wish Your Heart Makes versi Bahasa Indonesia dengan judul "Mimpi adalah Harapan Hati".

Semua itu dijalani Raisa bukan soal mudah. Terpaan kabar-kabar tak enak juga kerap datang.

Apalagi saat dirinya memulai hubungan dengan Hamish Daud, Raisa disebut-sebut sebagai orang ketiga. Akan tetapi semua mampu dilalui Raisa dengan baik.

Rupanya ini karena Raisa didukung penuh oleh kedua orang tua. Raisa selalu ingat nasihat orang tuanya.

Dalam akun Instagram, Raisa mengunggah sebuah foto kartu ucapan. Kartu tersebut berasal dari Ayah dan Ibunya.

Kartu Ucapan Orangtua Raisa

Sang Ayah berpesan agar Raisa istirahat yang banyak, tak lupa sholat, berdoa dan banyak sedekah.

Sang ibu juga sama, berdoa Raisa agar selalu semangat. "Ini adalah surat dari Ayah & Ibu yg dikirim sebelum konser Pemeran Utama di Jakarta, tahun 2015. My strength " tulis Raisa dalam caption.

Melted enggak sih guys bacanya. Foto itu dalam sejam sudah ada lebih dari 90 ribu netizen yang menyukai.