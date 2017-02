Taklukkan Lagu Judika, Dian Elsari Dinobatkan Putri Berbakat di Kampusnya

istimewa via banjarmasinpost.co.id/khairil rahim

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyanyi Banjarmasin, Dian Elsari, menyandang predikat baru di kampusnya.

Dia dinobatkan sebagai Putri Berbakat Duta Putra Putri Kampus STIE Indonesia Banjarmasin 2017.

Predikat itu diberikan setelah Dian yang menjadi finalis di ajang pemilihan duta se kampus STIE Indonesia itu lolos hingga ke final.

Dari sembilan finalis yang tampil empat putra dan lima putri, Dian dinobatkan sebagai putri Berbakat 2017.

"Alhamdulillah bisa terpilih, bangga juga sih," kata perempuan cantik berambut panjang ini.

Di ajang yang digelar di Kampus STIE Indonesia Sabtu (4/2) malam lalu, Dia tampil membawakan bakat menyanyinya.

Di hadapan penonton dan dewan juri, Dian membawakan lagu favoritnya Mama Papa Larang yang dipopulerkan penyanyi solo pria, Judika.

Dian memilih lagu tersebut karena dianggap sesuai dengan karakter suaranya apalagi Dian sudah sejak lama menguasai lagu tersebut.

"Saya sudah lawas menguasai lagu itu jadi cari aman aja milih itu karena waktunya kmaren mepet banar lo kadada persiapan gasan lagu yang lain," kata dia bahasa Banjar.

Biofile Dian Elsari

Lahir: Banjarmasin 3 November 1997

Alamat: Jl. Cendrawasih RT. 19 No. 19

Kuliah: STIE Indonesia Banjarmasin, Jurusan Akuntansi semester IV

Hobi: nyanyi, renang

Prestasi:

- Juara harapan 1 lomba nyanyi tingkat sd sekota madya 2003

- Juara 1 lomba nyanyi FLS2N tingkat SD se-kotamadya 2008

- Juara 1 lomba nyanyi FLS2N tingkat SD se-provinsi 2008

- Mewakili kalsel ke nasional di Bandung 2008 dalam ajang lomba menyanyi FLS2N

- Juara 2 lomba menyanyi FLS2N tingkat smp se-Kota Banjarmasin, 2010

- Juara 3 Singing Contest Bulan Bahasa 2010 SMAN 7 Banjarmasin

- Juara 2 lomba menyanyi lagu banjar dundang banua karya maestro H. anang ardiansyah 2011

- Juara 1 lomba menyanyi FLS2N tingkat SMA 2013 se-Kota Banjarmasin

- Juara 2 lomba menyanyi FLS2N tingkat sma 2013 se provinsi

- Juara 2 putri lomba menyanyi lagu pop Banjar Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Banjarmasin 2014

- The best vocal 3 tahun berturut-turut di SMAN 6 banjarmasin (2013, 2014, 2015). (*)