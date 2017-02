Yuk! Nikmati Aneka Menu Khas Timur Tengah Sepuasnya di Grand Dafam

istimewa via banjarmasinpost.co.id/salmah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kesempatan bagi Anda yang hobi mengunyah makanan. Anda bisa makan sepuasnya hanya dengan sekali bayar.

Adalah Hotel Q Grand Dafam Syariah Banjarbaru yang menawarkan makan sepuasnya.

Pastinya, promo itu ditawarkan setiap Jumat dan Sabtu malam.

Pasar malam Arabian, demikian promo makanan tematik Timur Tengah tersebut.

Ada nasi kebuli, nasi samin, kofta, swarma, maryam dan sebagainya.

M Riza Anshari Assistant Sales Manager Hotel Q Grand Dafam Syariah, mengatakan bahwa di pasar malam Arabian tersebut per orang hanya membayar Rp90 ribu.

"Cukup Rp90 ribu dan Anda bisa makan sepuasnya alias all you can eat. Mau makan kebab atau swarma dua kali silakan saja," selorohnya.

Bagi yang suka makan daging sapi, ada kofta.

Bentuknya daging sapi dicampur rempah dan bawang bombay, ditusuk seperti sate dan dibakar. (*)