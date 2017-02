Dikabarkan Hanya Robot, Eminem Asli Diisukan Meninggal 2007 Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi rap Eminem dikabarkan sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Eminem yang kini tampil, dikabarkan hanya robot.

Seperti dilaporkan Dailystar, rahasia ini disinyalir untuk tetap mempertahankan nama Eminem di industri musik.

Video tentang kematian Eminem bahkan menyebar di media sosial. Salah seorang fans bahkan mengakui kematian rapper dengan sebutan Slim Shady ini.

"Eminem sebenarnya sudah mati, itu hanya kloningnya".

Dalam sebuah blog yang tak terverifikasi, dikabarkan Eminem meninggal karena kecelakaan fatal pada Juni 2007 lalu.

Beberapa fans bahkan terus membandingkan Eminem yang ada ini untuk melihat perbedaan dari Eminem asli yang disinyalir telah mati.

Bahkan terlihat struktur tulang telinga dari sang rapper ini juga telah berubah. "Aku mengamatinya juga, Slim Shady ini terlalu tua", kata salah seorang penggemar di sebuah grup chatting. "Dia benar-benar telah digantikan".

Eminem

Pengakuan fans lain mengatakan, "Pengganti Eminem ini malah terlihat lebih muda".

Sementara fans lainnya memilih untuk melihat video Eminem dan membuktikan kabar yang sedang beredar.

"Jelas ini bukan Eminem", ujar salah seorang yang melihat video terbaru Eminem.

"Kita lihat dan dengarkan," tulis akun lainnya.

Kabar kematian Eminem ini bahkan menjadi salah satu singel dari rapper, Canibus berjudul Dead by Design.

Liriknya berbunyi, "you scream for hardcore, i felt it. But what you gon' do when they kill me on some Eminem".

(kamu berteriak seperti di musik hardcore, aku merasakannya. Tapi apa yang kamu lakukan jika mereka membunuhku di konser Eminem).