Kisah Mahasiswa Indonesia Hidup sebagai Muslim di Edinburgh

Syafira Fitri Auliya, mahasiswa Indonesia di University of Edinburgh

Di tengah wabah islamophobia, hidup sebagai mahasiswa muslim di barat menjadi penuh tantangan. Hijab saja bisa memicu anggapan teroris atau ekstremis.

Namun di Inggris, atribut agama ternyata tidak menjadi isu. Syafira Fitri Auliya, mahasiswa muslim Indonesia di University of Edinburgh, menuturkan pengalamannya.

"Waktu awal datang, saya takut mendapat perlakuan kurang menyenangkan karena identitas agama. Tapi ternyata pas di sini ada kejadian yang memorable dalam artian baik," ungkapnya.

Salah satu yang paling diingat adalah saat pertama kali berjalan di Edinburgh dengan jilbab lebar dan rok longgar.

"Di jalan memang ada yang ngeliatin, tapi teman-teman sekelas justru senang melihat penampilan itu dan memuji-muji," katanya saat ditemui Kompas.com dalam media trip ke Inggris, November lalu.

Lalu saat bercerita tentang pengalaman teman sekelas mendapat perlakuan kurang menyenangkan karena memang jilbab saat berjalan-jalan ke wilayah sub-urban Edinburgh.

"Teman-teman sekelas langsung memeluk saya dan mengatakan, 'don't worry, we are supporting you' dengan nada sungguh-sungguh," jelasnya.

Terakhir, kekhawatiran ia ungkapkan lewat pesan singkat pasca penembakan Duta Besar Rusia untuk Turki dan aksi penembakan di Berlin Desember lalu.

"Aku pas banget lagi jalan-jalan di London naik bus sendirian. Aku udah khawatir banget bakal ada action islamophobia, tetapi ternyata orang-orang terlihat lebih simpatik," urainya.

Baru beberaopa bulan di Inggris, Syafira menyadari bahwa menjadi muslim bukan masalah besar. Warga Inggris, khususnya Edinburgh, bisa menghargai perbedaan budaya.