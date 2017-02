Menang 3-1, Leicester Jadi Tim Terakhir yang Lolos ke Babak Ke-5 Piala FA

BANJARMASINPOST.CO.ID, LEICESTER - Leicester City menjadi tim terakhir yang melaju ke babak kelima Piala FA setelah mengalahkan Derby County 3-1 lewat perpanjangan waktu di Stadion King Power, Rabu (8/2/2017). Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 90 menit.

Gol Leicester City dicetak oleh Andy King (46'), Wilfred Ndidi (94'), dan Demarai Gray (114'), sedangkan gol Derby County datang dari lesakan Abdoul Camara (61').

Pasukan Claudio Ranieri sebenarnya sempat kerepotan menghadapi Derby. Mereka bahkan gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran pada babak pertama.

Namun, King yang berhasil memecah kebuntuan, sekaligus mengemas gol pertama di Piala FA untuk Leicester sejak Januari 2011 (vs Manchester City).

Pada masa perpanjangan waktu, Ndidi yang baru diturunkan Ranieri pada menit ke-90, berhasil membawa The Foxes kembali unggul.

Dia cuma membutuhkan 238 detik untuk mengukir gol sejak menggantikan Nampalys Mendy. Gol Gray akhirnya memastikan sukacita Leicester untuk melangkah lebih jauh di Piala FA.

Leicester menjadi satu-satunya tim yang harus melakoni laga ulangan dari ronde keempat Piala FA yang notabene bergulir pada 18-20 Januari 2017 karena hanya mampu bermain imbang 2-2 pada perjumpaan di rumah Derby County.

Pada babak kelima, masih ada dua tim nonliga yang bertanding. Mereka adalah Sutton United dan Lincoln City.

Dua tim itu akan menantang kontestan Premier League. Lincoln bertandang ke markas Burnley, adapun Sutton bakal menjamu Arsenal. (KOMPAS.com)

Jadwal babak kelima Piala FA, 18-20 Februari 2017:

Burnley vs Lincoln City

Middlesbrough vs Oxford United

Huddersfield Town vs Manchester City

Millwall vs Leicester City

Wolverhampton Wanderers vs Chelsea

Fulham vs Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers vs Manchester United

Sutton United vs Arsenal