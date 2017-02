Menjadi Mantan Tak Membuat Barack Obama 'Baper-an'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun itu memiliki banyak tradisi terkait dengan kepresidenan. Saat pelantikan Donald Trump yang dinilai banyak pihak sangat kontroversial, dianggap rasis, dan mendapatkan tudingan negatif lainnya, sebagai Presiden AS ke-45, semua mantan Presiden AS hadir dalam acara pelantikan itu.

Itulah tradisi demokrasi AS. Para mantan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan AS yang masih hidup hadir pada acara pelantikan Trump. Tidak peduli mereka dari partai lawan atau partai kawan. Ada Jimmy Carter yang sudah tua, ada George Bush, dan ada Bill Cinton dengan istrinya Hillary, serta tentu ada Barack Obama dengan istrinya, Michell Obama.

Salah satu tradisi lainnya adalah seorang mantan presiden sangat menahan lidah untuk tidak mengritik penggantinya. Dalam cuitannya. Rustam Ibrahim (@RustamIbrahim), menulis: "Harian the Daily Telegraph pernah menulis bahwa by convention former American president do not criticize their successors." Para mantan itu akan menekuni kegiatan masing-masing sesuai dengan kesukaan mereka.

Bagi Barack Obama, itu adalah mencoba beberapa olahraga air yang baru dan seru yang tidak bisa dilakukannya saat masih bertugas di Gedung Putih demi alasan keamanan.

Seperti yang belum lama ini dilakukan, Obama, belajar kiteboard sambil berlibur di sebuah pulau di Karibia milik miliarder Inggris dan petualang Sir Richard Branson, yang menerbitkan cerita perjalanan mereka, Selasa (7/2/2017).

Foto dan video di situs Virgin Group milik Branson menunjukkan mantan presiden, pria yang sudah berselancar seumur hidup, menjajal olahraga yang semakin populer di mana orang naik papan sambil ditarik layang-layang.

"Menjadi mantan presiden Amerika, yang dikelilingi pengawal, tapi Barack bisa benar-benar bersantai dan menikmatinya," tulis Branson seperti dikutip Antara.

Obama dan istrinya, Michelle, pekan lalu terlihat berada di Kepulauan Virgin Inggris, dan orang-orang mengunggah foto mereka di media sosial. Branson adalah pemilik Pulau Moskito seluas 48 hektar yang adalah bagian dari kepulauan itu.

Kiteboarding terpilih pada 2012 sebagai olahraga yang dilombakan pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, menggantikan selancar angin. Keputusan itu dikritik karena olahraga itu berbahaya. Keputusan itu kemudian dicabut.

Menurut Branson, Obama mempelajari olahraga itu selama dua hari dan menerbangkan layang-layang di pantai, "Seperti kembali menjadi anak kecil lagi," sebelum masuk ke laut.

Branson mencoba belajar olahraga serupa, foilboarding, yang menggunakan papan modifikasi yang naik beberapa kaki di atas air. Dia menulis bahwa dia menantang mantan presiden, siapa yang pertama kali berhasil melakukannya.

Obama menang, kata dia, dengan kiteboarding sejauh 100 meter.

"Setelah semua yang telah ia lakukan untuk dunia, saya tidak bisa iri atas kemenangan yang memang pantas didapatnya," tulis Branson seperti dilansir Reuters.