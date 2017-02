Tahukah Anda? 5 Film Horor Ini Dilarang Tayang Karena Terlalu Mengerikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Yang namanya film horor pastinya memang dibuat untuk memicu adrenalin penonton. Tapi, terkadang ada beberapa film yang dianggap melebihi batasnya alias terlalu mengerikan untuk dikonsumsi mata.

Ini dia 5 film horor yang dilarang tayang di beberapa negara karena terlalu mengerikan. Hiiy… Pokoknya, dengan mendengar cerita film ini aja kita udah bisa bayangin betapa mengerikan atau mungkin menjijikan adegan-adegan yang ditampilkan. Masih berani buat nonton?

1. Silent Night, Deadly Night (1984)

Sebenarnya film ini hampir mengalahkan kesuksesan A Nightmare on Elm Street ketika minggu pertama rilis. Tapi, enggak lama setelah dirilis, film ini kemudian dicabut dan dilarang tayang di beberapa bioskop. Film ini dilarang tayang karena kritik para orangtua yang menganggap sosok Santa Claus pembunuh merusak imajinasi anak-anak. Film ini sendiri memang bercerita tentang seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh biarawati. Ia tumbuh besar menjadi seorang pembunuh di toko Santa Claus.

2. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

The Texas Chain Saw Massacre (net)

Film yang kalau dari judulnya dan cover filmnya ini bercerita tentang pembunuhan missal yang dilakukan seorang pria dengan alat gergaji listriknya. Hiiy… Dari alat yang digunakan sebagai membunuh saja sudah sadis, jadi enggak perlu dibayangkan, deh, adegan-adegan mengerikan di film tersebut. Film ini dilarang tayang di Jerman, Islandia, Perancis, Inggris dan beberapa negara lain.

Terlepas dari itu, kita cari tahu cerita lengkap tentang film ini dulu. Keluarga kecil Burns pergi ke pedesaan untuk menyelidiki siapa yang merusak makam keluarga mereka. Enggak lama setelah memutuskan tinggal sementara di rumah lama keluarga mereka, mereka menemukan kalau di sebelah rumah mereka adalah sekelompok orang mengerikan. Tapi, enggak hanya itu. Keadaan semakin mencekam ketika satu per satu penduduk diserang dan dibunuh Leatherface, pria yang menggunakan topeng dari kulit manusia, dengan gergaji listriknya.

3. Saw 3D (2010)

Saw 3D (2010) (net)

Seperti yang kita tahu film ini secara garis besar bercerita tentang permainan yang mempertaruhkan nyawa. Pokoknya, kita bakal melihat banyak adegan-adegan mengerikan dan juga menjijikan di film ini. Dari cover salah satu seri filmnya saja ada yang berupa potongan kaki orang.

Nah, seri satu ini yang juga dikenal dengan judul Saw: The Final Chapter ini merupakan film ketujuh yang dibuat dalam versi 3D. Film terakhir ini tetap menampilkan banyak darah dan penyiksaan sejak awal film dimulai. Karena terlalu mengerikan dan menjijikan, film Saw 3D dilarang tayang di Jerman.