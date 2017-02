Tertangkap Kamera, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad Saling Lempar Ciuman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar mengejutkan kembali terdengar dari isu perselingkuhan pedangdut Ayu Tingting dan Raffi Ahmad yang terlihat jelas di sebuah acara.

Di acara yang dipandu keduanya, I Can See Your Voice, Ayu dan suami Nagita Slavina ini tertangkap kamera saling melemparkan ciuman.

Kejadian ini terlihat di video penggalan ketika sang bintang tamu acara, penyanyi Bebi Romeo menyanyikan lagu Bawalah Pergi Cintaku.

Ayu yang terlihat ikut menyanyikan lagu tersebut yang awalnya melemparkan ciuman melalui tangannya ke arah Raffi Ahmad.

Lemparan ciuman Ayu ini dibalas oleh ayah Rafathar ini dengan ciuman bibir dengan tatapan mata kepada Ayu Tingting.

Dalam video terlihat host lain, Vega Darwanti, Wendi Cagur, dan Indra Herlambang yang juga memperhatikan tingkah kedua artis ini.

Video ini juga diposting akun komentatorpedas yang disukai 56.870 dan dikomentari seribu akun lebih.

Akun rizkiecik1828 berkomentar, "Jijik bnget liat ya,, sirafii itu gk tau malu gk pernah jga perasaan gigi dan keluarga ya hmm nausubila minsalik".

Sementara akun jazilah_26 menuliskan, "Mending gigi cerai cari yg jauhh lebih baik .. ini mah apaan sampah yg harus dijauhin .. cewek nya juga gatel banget .. gamau kena azab napa ya ngerusak hubungangan orang".

Kekesalan melihat video ini juga dituliskan akun fifithapitasari, "Astgfirullah,,,skt ht aq liat ny....gmn prasaan mba gigi ya....aq z yg liat ny skt..."

Bukan hanya kabar ini yang sebelumnya beredar mengenai isu perselingkuhan Ayu Tingting dan Raffi Ahmad.

Selain kepergian ke Amsterdam, isu terhangat adalah keduanya memiliki hubungan bagaikan suami istri, meski tanpa ikatan pernikahan.

Isu bergulir dari chat di sebuah forum online yang salah satu akunnya menuliskan curhatan salah seorang vokalis band.

Vokalis band ini mempertanyakan isu hubungan kepada Raffi yang dibenarkan oleh suami Nagita ini. Hingga muncul istilah rollercoster.