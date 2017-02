Berharap Segera Pembangunan Bandara Syamsudin Noor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BANDARA Syamsudin Noor di Banjarbaru saat ini tengah berbenah menuju perbaikan, perluasan dan tentunya menuju ke arah yang lebih baik dari sekarang ini. Harapan agar Kalimantan Selatan memiliki bandara yang bisa menjadi kebanggaan sebenarnya telah muncul jauh-jauh hari.

Apalagi bandara bisa dikatakan sebagai wajah suatu daerah yang dipandang oleh setiap orang dan ini tentu tidak salah karena bandara adalah pintu masuk ke suatu daerah selain dari jalur laut, jika bandaranya bagus, bersih tentunya menjadi sesuatu yang membuat orang suprise kala memasuki suatu daerah baik itu Provinsi atau pun wikayah suatu negara.

Saat ini masyarakat Kalimantan Selatan pun berharap bakal memiliki bandara yang refresentatif dan bisa dikatakan wah. Ini pun tak salah karena Kalsel terkenal dengan kaya sumber daya alamnya (SDA) seperti hasil bumi dan lainnya.

Satu warga Banua, Wafha Syahnaz, saat dimintai komentarnya tentang bandara mengungkapkan salah satu tolak ukur satu daerah itu bisa dilihat dari airport daerah tersebut.

"I'm sorry for saying this but we can see from one of important section as our airport is not comfortable enough compare dengan bandara daerah lain, baik itu masalah kebersihan, ketertiban, kenyamanan hingga masalah lahan parkir yanng minim," ucap ibu muda berdarah Arab yang lumayan fasih berbahasa Inggris ini.

Ia menilai bandara kita jauh tertinggal dengan daerah lainnya. Dan tidak usah jauh-jauh membandingkan dengan daerah lain, bisa bandingkan saja dengan bandara Balikpapan.

Menurutnya seharusnya ini menjadi catatan penting pemerintah, karena mungkin Bandara Syamsudin Noor mempunyai anggaran yang telah di anggarkan.

Selain itu pemerintah harusnya bisa menjalanksn tugas yang telah diamanatkan dengan cara bersih dan transparan agar terwujud bandara yang bukan hanya megah tapi juga dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah digunakan.

Ia berharap perluasan atau pelebaran bandara bisa dilaksanakan dengan secepatnya.

Apalagi Kalsel dikenal juga daerah tambang dan seharusnya mempunyai bandara yang bagus.

"Dengan adanya bandara yang bagus tentunya membuat kita warga Banua juga turut menjadi bangga," pungkasnya.