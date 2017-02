Foto Mesra Afgan dan Rossa Dapat Komentar Kocak Syahrini, Begini Katanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan rahasia lagi jika Afgan dan Rossa memang memiliki kedekatan yang spesial.

Keduanya bahkan kerap secara terang-terangan memperlihatkan kemesraan mereka di media sosial.

Seperti foto yang baru-baru ini di posting di Instagram, baik oleh Rossa maupun Afgan.

Keduanya kompak memposting sebuah foto ketika mereka memberikan dukungan kepada Sherina untuk film terbaru yang dibintanginya.

Namun yang menjadi fokus netizen adalah pose mesra yang ditunjukkan oleh Afgan dan Rossa.

Pada foto yang mereka posting dengan kompak tersebut, Afgan tampak merangkul mesra pundak Rossa.

Rossa pun terlihat tak risih dan justru menyandar dengan nyaman di pundak penyanyi tampan itu.

"We love you Sher @sherinasinna .goodluck for the movie. Missing @hdstn in this picture," tulis Rossa di caption.

Sejumlah netizen pun memberikan komentar mereka tentang foto tersebut.

"Udah nikah ini mah...bentar lg jg berita nya beredar."