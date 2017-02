Heboh Dewi Rezer Main Ala Balerina dengan Pasangan Bulenya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Dewi Rezer memperlihatkan pengganti mantan suami Marcellino Lefrandt di akun instagram miliknya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, ibu dua anak ini dekat dengan seorang pria bule yang juga dipostingnya di akun instagram.

Dalam pose lucu, Dewi dan si pria bule dari akun yang di tag Dewi, bernama Tom Norwood mengenakan pakaian balet berwarna pink.

Dewi duduk di atas perut Tom yang juga tak canggung mengenakan pakaian balet pink bak seorang ballerina.

Ia memegang blush on dan mengusapkannya di pipi pria bulenya.

'Bonjour!!!!! from two beautiful pinky ballerinas I love to play dress up with you...My weird other half... I finally found you my hairy koala... #melbourne#love#iloveyou #ballerina#fun'

Postingan Dewi ini sontak banyak membuat netizen yang juga ikut tertawa dengan aksi pasangan ini.

Akun yulia_adhitya menuliskan, "Pacarannya kaya abg. Jd inget jamana abg kita pah @adhityaaaaaa19".

Sementara akun sriasrymentari berkomentar, "Hahahaha lucu emang..lucu bgt malah".

Sosok pria bule ini memang tak asing lagi dikabarkan dekat dengan ibu dua anak ini seiring dengan rencana perceraiannya sebelumnya.