Ingin Bersantai Sambil Nikmati Burger, Silahkan Coba Kafe One Peace

SEORANG pengunjung berfoto ria dengan topi kostum karakter one peace, di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi penyuka burger, tak ada salahnya berkunjung ke Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Kota Banjarmasin. Di kafe menyediakan menu baru untuk pecinta fast food.

Seringkali, pengunjung yang ingin cepat atau terburu untuk menikmati suasana kafe atau nonton film bareng, perlu makanan cepat.

"Nah, One Peace Burger menjadi solusi cepat bagi pengunjung yang super sibuk," kata Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, Jumat (10/2/17)

Menurut Ma'ruf, One Peace Burger menjadi pilihan makanan tercepat bagi yang ingin bersantai. Burger ini berisi partty segar dengan sayur dan bumbu yang gurih. Dengan sekali gigit, maka One Peace Burger akan lumer di mulut.

"Harga One Peace Burger ini sangat murah, yakni Rp12 ribu. Sejumlah komunitas juga sangat suka nongkrong di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee," kata Ma'ruf. (*)