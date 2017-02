Ramah di Kantong, Kafe One Peace Ramai Dikunjungi Komunitas

PENGUNJUNG nongkrong di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin, ramai dikunjungi komunitas. Salah satu daya tarik dari kafe ini, yakni menu-menu enak dan ramah di kantong anak muda.

Ketua Komunitas Atarashi Costeam, Jumat (10/2/17) mengaku sangat menyukai suasana dan makanan di Kafe One Peace Buble Drink and Coffee, di Jl Dahlia Raya No 21, Banjarmasin. Sebab, kafe ini punya tema anime dan kafe ini selain tempat tongkrongannya asyik, menu yang ditawarkan juga bermacam-macam. Harga makanan dan minuman di kafe ini ramah di kantong anak-anak muda.

"Kafe One Peace Buble Drink and Coffee dilengkapi wifi, AC, mushola yang bersih dan rapi. Ini menjadi alasan kami untuk menggelar rapat dan nongkrong di Kafe One Peace," ujarnya.

Ditambahkan Ma'ruf Marketing One Peace Buble Drink and Coffe, di Kafe One Peace, menjadi tempat nongkrong anak muda dan remaja. Salah satu komunias yang sering nongkrong, yakni komunitas pecinta one piece Banjarmasin alias Nakama One Peace Banjarmasin..

"Komunitas ini biasa berkumpul setiap Minggu malam," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, agenda dari komunitas pecinta one piece Banjarmasin alias Nakama One Peace Banjarmasin sangat menarik. Antara lain, nonton bareng, membahas spoliler cerita, mengulas misteri pada ceritanya dan berbagai hal dengan budaya Jejepangan. (*).