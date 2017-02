Tim Bulutangkis Tabalong Agendakan Try Out ke Luar Daerah

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Tabalong mengagendakan program try out keluar daerah untuk menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017.



"Target kita di Porprov 2017 bisa meraih dua medali emas dari nomor tunggal putra dan beregu putra. Memang cukup berat untuk meraihnya," kata ketua harian PBSI Tabalong, Wahyudin, Jumat, (10/2).



Apalagi pada Porprov 2013, pihaknya gagal meraih medali. Sehingga harus dilakukan persiapan dengan maksimal.



Untuk memaksimalkan persiapannya, pihaknya berencana akan melakukan program try out ke luar Kalsel sekitar dua sampai tiga bulan.



"Bila ada dananya, atlet akan di TC kan ke Jakarta atau Bandung. Semoga kita didukung oleh Pemda, Koni dan pihak perusahaan di Tabalong," harapnya. (*)