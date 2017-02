Hidangan Makan Malam Terbaik di Disneyland Dihargai 200 Juta Rupiah, Anda Tertarik?

Tertarik menikmati makan malam ala tamu kerajaan? Anda bisa mengunjungi restoran 21 Royal di Disneyland AS. Hidangan makan malamnya dihargai Rp200 juta.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Tempat makan privat terbaru di Disneyland AS, 21 Royal, akan menyajikan 12 menu makan malam yang dihidangkan di atas piring emas dan kristal. Harganya 15 ribu dolar AS atau sekitar Rp200 juta rupiah. Per orangnya kira-kira harus membayar Rp16,5 juta untuk menikmati makanan di restoran ini.

Ketika berada di restoran mewah ini, kita seperti mendapat jamuan dari kerajaan. Kita akan diajak berkeliling restoran sambil menikmati cocktail dan sambutan hangat di teras. Menunya sendiri didesain untuk setiap pesta oleh koki Justin Monson. Wine Sommelier Matt Ellingson akan melengkapi hidangan makan malam.

Makanan penutup akan disajikan sambil kita bersantai di balkon. Dan jika beruntung, kita bisa menikmati makanan penutup tadi sambil melihat atraksi kembang api khas Disneyland!

Sekedar info, lokasi 21 Royal ini awalnya dirancang untuk apartemen Walt Disney dan istrinya. Bangunannya dibuat berdasarkan sketsa karya Dorothea Redmond, desainer produksi film “Gone With The Wind”.

Saat ini, 21 Royal sedang membuka reservasi bagi para calon tamunya. Apakah Anda tertarik makan malam di restoran ini?