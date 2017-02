Konsumsi Cabai bisa Memperpanjang Umur, Benar Nggak?

BANJARMASINPOST.CO.ID – Berbahagialah Anda para pecinta makanan pedas karena para peneliti di Lrner College of Medicine, University of Vermont, Amerika Serikat, menyatakan bahwa konsumsi cabai bisa saja memperpanjang umur seseorang. Konsumsi bumbu pedas tersebut bisa mengurangi 13% jumlah kematian terutama yang berhubungan dengan penyakit jantung atau stroke. Studi ini tampil di PLoS One, jurnal ilmiah terbuka terbitan Public Library of Science.

Mustafa Chopan, seorang mahasiswa kedokteran dan Benjamin Littenberg, M.D., seorang dosen kedokteran, mengumpulkan data dari 16.000 orang Amerika Serikat untuk menganalisis karakteristik pengonsumsi makanan pedas di negara tersebut.

Mereka berdua menemukan kesamaan di antara mayoritas pecinta makanan pedas tersebut. Secara sifat, umumnya mereka cenderung muda, berjenis kelamin laki-laki, orang kulit putih atau blasteran Amerika-Meksiko, menikah, merokok, meminum alkohol, dan lebih banyak memakan sayur serta daging.

Dengan gaya hidup yang bisa dibilang biasa saja atau tidak terlalu sehat, ternyata mereka memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah daripada mereka yang tidak mengonsumsi cabai. Ketika ada kematian, penyebab kematian ikut menjadi faktor analisis penelitian ini. Oleh karena itulah bisa muncul kesimpulan bahwa cabai mengurangi pula risiko kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke.

Walau penyebab pastinya belum bisa Chopan dan Littenberg simpulkan, ada beberapa kemungkinan penyebab cabai bisa memperpanjang umur. Salah satunya adalah sifat baik capsaicin, zat yang memberikan rasa pedas pada cabai, untuk tubuh kita.

Capsaicin memiliki peran dalam mekanisme sel dan molekul tubuh dalam mencegah obesitas dan melancarkan peredaran darah. Capsaicin juga memiliki khasiat antimikroba yang bisa mempengaruhi kerja bakteri pencernaan sehingga tubuh jadi lebih sehat.

“Studi ini kami harapkan bisa mempengaruhi masyarakat untuk mulai menyertakan cabai atau makanan pedas di dalam pola diet mereka. Lebih jauhnya, semoga penelitian ini bisa menjadi awal yang baik untuk penelitian kesehatan lanjutan mengenai bahan satu ini,” ucap Chopan.

Nah, apakah Anda percaya bahwa konsumsi cabai bisa memperpanjang umur? Benar atau tidaknya, kehadiran cabai memang selalu menyemarakkan momen makan kita. Tidak ada salahnya mengonsumsi bahan ini, asal jangan kebanyakan, ya!