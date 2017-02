Wow! Resort di Kuta Bali Ini Beri Kesempatan Pria Buatkan Masakan untuk sang Kekasih

Nikmati makan romantis di The Anvaya Beach Resort Bali.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANGUPURA - Bulan Februari selalu diidentikkan sebagai bulan penuh cinta karena hari Valentine yang dikenal juga sebagai hari kasih sayang ini dirayakan setiap 14 Februari.

Semarak hari raya Valentine selalu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang sarat akan perhatian dan romantisme.

Turut serta berpartisipasi untuk merayakan Valentine’s Day, The Anvaya Beach Resort, Kuta, Badung, Bali menawarkan aktivitas romantis yang berbeda yaitu mengajak tamu untuk memasak.

Aktivitas yang diberi nama “Cooking for Her” ini memberikan ilmu dan experience berbeda bagi para pria dimabuk asmara ini untuk dapat memasak bagi pasangannya dan menyajikan makanan kreasi sendiri dengan standard hotel bintang 5.

Chef andalan dari The Anvaya akan membantu tamu untuk memasak sesuatu yang spesial bagi orang tercintanya.

“Untuk kegiatan ‘Cooking for Her’ ini, kami membuka harga di Rp 599.000,-++ dengan penyajian 3 course set menu dan beverage untuk 2 orang," ujar Asistant PR Manager dari The Anvaya Beach Resort Bali, Didi Marsinta, Didi Marsinta, melalui rilis yang diterima Tribun Bali, di Denpasar, Jumat (10/2/2017).

"Acara ini akan dilakukan di Sands Restaurant agar para tamu bukan saja mendapatkan makanan yang cantik hasil kreasi mereka sendiri, tetapi juga akan disuguhi suasana romantis pantai Kuta untuk menciptakan suasana yang berkesan,” lanjutnya.

Bukan hanya 1 paket saja, The Anvaya menawarkan berbagai pilihan untuk para tamu untuk merayakan moment spesial ini.

Terdapat juga paket Rp 2.750.000,-++ untuk 5 Course Set Menu dan beverage untuk 2 orang.

Di dalam paket ini tamu juga akan mendapatkan 1 wine bottle dengan private butler dan juga tamu dapat memilih sendiri lokasi romantis yang mereka inginkan di area pantai.

Bagi yang tidak ingin menikmati suasana pantai, gaya arsitektur kontemporer dan suasana Bali Aga yang kental di Kunyit Restaurant milik The Anvaya Beach Resort Bali juga dapat menjadi pilihan.

Makanan yang disajikan menggunakan konsep Megibung dengan harga Rp 599.000++ Paket tersebut sudah berupa Megibung dinner set, 2 glasses of wine dan beverage sebagai ungkapan kasih sayang.

“Untuk reservasi silakan email kami di info@theanvayabali.com atau hubungi kami di (0361) 759 991,” ucap Didi. (*)