2017, Target Penerimaan Pajak Banjarbaru Naik Rp 1,4 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru H Rustam Effendi menyebutkan, Pemko telah menaikkan target penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1,4 miliar dari tahun lalu.



Oleh karena itu, pihaknya telah mempelajari dan mendata potensi pajak di Banjarbaru seperti usaha perhotelan, rumah makan, parkir dan PBB.



Kabid Pajak dan Retribusi BPPRD, Rohyat Riyadi menambahkan untuk primadona penerimaan pajak masih dari sektor pajak restoran, depot, warung dan kaki lima. Terutama waralaba besar yang memang linknya sudah besar, misal KFC dekat Polsek Kota, setorannya mencapai Rp 111 juta per Januari atau masih paling tinggi.



Nah, pada Januari-Desember 2016, target Rp 11 miliar tercapai Rp 12 miliar artinya situasi ini jadi positif. "Target Rp 14,4 miliar di 2017 dan capaian per Januari sudah Rp 1,002 miliar, saya yakin terlampaui target tahun ini," katanya.



Bandingkan misalnya dengan pajak parkir yang capaiannya hanya 80 persen. Targetnya Rp 4,07 miliar tapi tercapai hanya Rp 3,25 miliar per Januari-Desember 2016.