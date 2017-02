Harga Anggur di Sini Bervariasi, Paling Murah Rp 50 Ribu Per Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Buah anggur dan apel terlihat banyak dijual di Pasar Ujung Murung seberang Sudimampir Banjarmasin. Namun, saat itu tampak sepi pembeli, Minggu (12/2/2017).

Satu di antara pedagang buah-buahan, Tajuddin terlihat sedang melayani pembeli di toko buahnya, yang berukuran kira-kira dua kali dua meter persegi.

Ia berjualan mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita. Ia berdagang buah hampir 25 tahun. Ia juga menjual berbagai macam buah di antaranya apel, anggur, dan lengkeng.

Anggur yang ia jual adalah anggur merah. Harga anggur merah kecil Rp 50.000 per kilogram, sedangkan anggur berukuran lebih besar Rp 60.000 per kilogram.

Harga apel merah kekuningan Rp 30.000 per kilogram, sedangkan apel hijau seharga Rp 15.000 per kilogram hingga Rp. 20.000 per kilogram.

"Saya sering membeli apel dan anggur karena anak saya suka makan buah-buahan," ujar seorang pembeli, Tini. (banjarmasinpost.co.id/Muhammad Fajeri Haika)