Promo Umrah Travellindo April dan Oktober Murah Diburu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Paket umrah yang ditawarkan Travellindo Group menggiurkan warga Kalsel. Pada program keberangkatan dijadwalkan Maret 2017 sudah terjual semua, jumlah jamaahnya juga sekitar 400 orang.

Tersedia paket promo keberangkatan April dan Oktober 2017 yang merupakan paket milad PT Banu Mibras Wisata (BMW). Semua jamaah diinapkan hotel yang tidak jauh dari masjid, yang merupakan hotel bintang empat.

Sedikitnya 400 jamaah Travellindo Group mengikuti Manasik Umrah di Mercure Hotel Banjarmasin, Minggu (12/2). Para jamaah ini dijadwalkan berangkat pada Februari 2017 ini.

Narasumber pada manasik umrah itu langsung Owner Travellindo Group, H Supriadi, didampingi Pembimbing, KH Anang Djarkasi atau akrab disapa Guru Anang.

H Supriadi mengatakan,salah satu anak Travellindo Group yakni PT Banu Mibras Wisata yang siap memfasilitasi umrah dengan harga rendah tapi fasilitas tidak murahan. Harga promo paket umrah Rp 18.900.000.

Harga itu start dari Banjarmasin dan jamaah dijamin tidak ada penambahan biaya lagi.

Dia juga mengatakan, tidak hanya itu tetapi ada lagi harga umrah plus Mesir dan umrah plus Turki, Rp 24.000.000 all ini. Harga itu start dari Banjarmasin dan jamaah dijamin tidak ada tambahan biaya.

Travel terbesar di Kalimantan ini berani memberikan harga termurah, bahkan bisa dibandingkan dengan kompetitor dengan fasilitas yang sama, jauh berbeda.

"Travel pelayanan yang luar biasa wah, tetapi biayanya mahal maka itu hal biasa. Tetapi menjadi luar biasa jika biaya ekonomis dengan pelayanan yang wah," ucapnya.

Sedangkan paket di Travellindo, harga 1.900 USD. Dijelaskan pria yang juga menjabat Ketua DPD Apindo Kalsel ini, promo BMW ini berlaku selama Maret, April dan Oktober.

Selain promo, juga tersedia umrah reguler BMW, kisaran 1.657 USD. Merupakan harga termurah di Kalimantan, bahkan pihaknya menjamin jika ada yang lebih murah dengan fasilitas sama, maka akan mengembalikan uang 50 kali lipat.

Semua yang terdaftar umrah bersama Travellindo Group maka berhak mendapatkan kupon doorprize yang rencananya akan diundi bertepatan dengan HUT PT BMW Agustus mendatang.