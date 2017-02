Sambut Valentine, Golden Tulip Gelar Donor Darah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin menyumbang darah dan dihibur dari para entertainer Banua, datang saja ke Golden Tulip Galaxy Hotel, Selasa (14/2/2017) pagi.

Di Hotel yang berada di Jalan Ahmad Yani, Sungaibaru Banjarmasin Tengah ini mengundang warga Banua ikut hadir di kegiatan sosial yaitu donor darah dengan tema "Love Donation : Let's Share the Love with Your Blood".

"Nanti kan bertepatan dengan hari Valentine, makanya temanya itu," kata PR Golden Tulip Aldo.

Acara akan digelar mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai yang bertempat Venus Meeting Room, Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin.

Untuk hiburan kata Aldo akan disiapkan Live Music Accoustic, Games dan Doorprize. "INFO & RSVP : Aldo 0812 5854 4422. Dibuka untuk umum," katanya.