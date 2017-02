Wah, Promo New Honda Mobilio Diskon sebesar Rp 7 juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Honda Trio Motor memberikan promo khusus selama Pameran di Atrium Duta Mall Banjarmasin. Promo khusus untuk new Honda Mobilio diskon sebesar Rp 7 juta, paket Cermat selama satu tahun.

"Jadi beli Honda New Mobilio tinggal isi bensin saja, dan juga masih banyak promo lainnya, seperti diskon dari Rp 45 juta sampai Rp 100 jutaan untuk tipe tertentu, angsuran murah, bunga nol persen, dan lainnya," kata Senior Manager Trio Honda Motor Banjarmasin, Chanda Lauw, Minggu (12/2/17).

Dia mengatakan, promo khusus terbatas untuk pembelian dan pemesanan mobil Honda selama pameran berlangsung, mulai Kamis (9/12/17) sampai Minggu (12/2/17). Meski demikian, seusai pameran di Duta Mall pihaknya tetap ada promo yang menarik lagi.

Saat ini pemesanan indent dan optimistis bakal merebut hati masyarakat. Terlebih New Honda Mobilio yang tampil dengan perubahan besar pada eksterior, interior dan fitur yang semakin lengkap.

Perubahan besar ini merupakan yang pertama kalinya bagi Honda Mobilio sejak diluncurkan pada tahun 2014 dan Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang meluncurkan model terbaru ini.

Lebih lanjut Chanda Lauw mengatakan, New Honda Mobilio tampil dengan desain baru yang canggih pada grille depan, kap mesin, dan lampu depan yang kini juga telah dilengkapi dengan LED Light Guide, penambahan fitur baru terdapat di dalam kabin seperti Separated dan Adjustable Headrest, jok baris kedua yang lebih tebal, dan New Audio Steering Switch untuk menambah kenyamanan dan kesenangan saat berkendara.

"Sedangkan untuk tipe RS kini juga dilengkapi New Advanced 6.8 inci, Touchscreen A/V System dengan 6 Premium Speakers, New Auto A/C, New Meter Cluster Design, dan desain interior hitam dengan kombinasi jahitan oranye yang lebih sporty," jelasnya.

New Honda Mobilio juga menawarkan performa sensasional dari mesin 1.5 liter i-VTEC yang hemat bahan bakar sekaligus menghasilkan tenaga maksimal 118PS pada rpm 6.600 yang merupakan terbesar di kelasnya. Hemat bahan bakar serta emisi yang sudah mencapai syarat EURO-4.

Dilengkapi fitur keselamatan yang lebih lengkap di bandingkan dengan pesaing lain di kelasnya. Honda Mobilio telah diterima dengan sangat baik oleh konsumen di Indonesia karena mempunyai banyak keunggulan yang sebelumnya tidak ada di model lain di kelasnya.

"Setelah pada tahun lalu Honda sukses menguasai pasar SUV dengan trio BR-V, HR-V dan CR-V serta menggairahkan segmen sedan dengan All New Civic Turbo, kami percaya New Honda Mobilio akan turut menyegarkan pasar dan memperkuat posisi Honda di pasar LMPV tahun ini," jelas Chandra.

Honda Mobilio juga telah banyak mendapat penghargaan, di antaranya Car of The Year 2014 dari Tabloid Otomotif, Best Newcomer 2014 dari Majalah Autocar Indonesia, Best of The Best MPV tahun 2014 & 2015 dari Tabloid Otomotif, serta Best Low MPV 2016 dari Majalah Auto Bild. Hingga kini, Honda Mobilio telah mengumpulkan sebanyak 16 penghargaan di Indonesia.