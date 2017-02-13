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"Hello" Antar Adele Raih Grammy di Pop Solo Performance

Lagu "Hello" mengantar vokalis Adele merebut gelar Best Pop Solo Performance dalam Grammy Awards 2017.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for NARAS/AFP
Biduan Inggris, Adele, berjalan di karpet merah Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, California, Minggu (12/2/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu "Hello" mengantar vokalis Adele merebut gelar Best Pop Solo Performance dalam Grammy Awards 2017.

Pada pergelaran yang diselenggarakan di Los Angeles, Minggu (12/2/2017) atau Senin (13/2/2017) pagi waktu Indonesia, Adele mengalahkan Beyonce dengan "Hold Up", Justin Bieber ("Love Yourself"), Kelly Clarkson ("Piece By Piece" (Idol Version)), dan Ariana Grande ("Dangerous Woman").

Adele juga memenangi Grammy untuk Pop Vocal Album berkat album 25.
Ia mengalahkan Justin Bieber (Purpose), Ariana Grande (Dangerous Woman), Demi Lovato, (Confident), dan Sia (This Is Acting).

Pada Grammy Awards 2017, penyanyi Inggris itu mendapat lima nominasi, yakni album of the year, song of the year, record of the year, best pop vocal album, dan pop solo performance .

Tags
Adele
Grammy Awards
Hollywood
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Editor: Edinayanti
Sumber: Kompas.com
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