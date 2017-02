Justin Bieber Enggak Datang ke Grammy Awards 2017, Inikah Penyebabnya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berita di balik Justin Bieber enggak datang ke Grammy Awards 2017 banyak mengundang spekulasi. Masalahnya untuk Grammys tahun ini, penyanyi kelahiran 1 Maret 1994 untuk pertama kalinya mendapat nominasi. Enggak tanggung-tanggung, Justin mendapat nominasi dari albumnya, Purpose, untuk Song of the Year, Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Perfomance, dan Album of the Year.

Lalu, kenapa ya Justin Bieber enggak hadir ke acara yang penting untuk kariernya sebagai penyanyi tersebut?

Protes Enggak Mendapat Nominasi

Balik ke tahun 2012, ketika Justin merilis albumnya Believe, dan jadi namanya lagi terkenal banget, ia justru enggak mendapat nominasi Grammys. Ketika itu, Scooter Braun, manager Justin, dengan lugas menyatakan protesnya tentang nominasi yang dianggapnya enggak adil. Lewat medsos Twitter-nya, Scooter membandingkan Justin Bieber yang sukses dengan albumnya dengan Carly Rae Jepsen, yang saat itu adalah penyanyi baru dan langsung mendapatkan dua nominasi untuk Grammys.

Kembali ke tahun 2016, ketika Justin menyatakan opininya tentang sebuah penghargaan musik setelah tampil lip-sync di Billboard Music Awards, dia curhat lewat medsos Instagramnya. Intinya dia mengatakan kekecewaannya kenapa karya seseorang hanya dinilai dari seberapa banyak penghargaan yang didapat. Apakah teori ini bisa jadi salah satu penyebab Justin yang enggak datang ke Grammys?

Cemburu dengan Mantan Pacar

Salah satu teori yang juga jadi penyebab enggak hadirnya Justin ke acara penghargaan Grammys yang ke-59 ini adalah The Weeknd, cowok yang sekarang lagi dikabarkan dekat dengan mantannya, Selena Gomez. The Weeknd juga menjadi pengisi acara Grammys bareng Daft Punk. Tentunya banyak pula yang berharap The Weeknd dan Selena Gomez tampil perdana sebagai pasangan di Grammys, dan hal itu enggak akan bikin Justin senang.

Menghabiskan Waktu dengan Keluarga

Post terakhir Justin di Instagram-nya adalah foto lamanya lagi memeluk adiknya. Foto ini membuat teori kalau Justin enggak datang karena lagi menghabiskan waktu bareng keluarganya. Selain itu, saat Grammys berlangsung, Justin update Instagram Stories dan menunjukkan dia lagi makan di sebuah restoran.