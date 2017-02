Mahasiswi Asal Australia Ciptakan Lagu Rap Tentang Presiden Soekarno

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini musik rap di Indonesia sedang kembali naik daun dengan tampilnya beberapa rapper muda yang viral melalui Youtube. Seakan nggak mau kalah, seorang mahasiswa asal Australia, Sally Andrews juga mengunggah hal serupa di akun Youtubenya. Yang menjadi spesial, Sally membuat lagu rap yang bercerita tentang kisah hidup Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno!

Nggak hanya itu, lagu yang diciptakan Sally seluruhnya juga menggunakan bahasa Indonesia lho. Bahkan, lagu ini juga berhasil menjadi juara di National Indonesia Language Awards 2016 kategori Wild Card. Lagu ini mendapatkan penghargaan Original Performance dalam Bahasa Indonesia oleh Non-native Speaker terbaik.

Lagu berjudul Presiden Sukarno ini sendiri bercerita tentang biografi kehidupan Soekarno, dari masa kecil hingga menjadi Proklamator dan Presiden Indonesia pertama. Menurut Sally, salah satu pesan lagu ini menekankan pentingnya edukasi atau pendidikan.

“Edukasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Soekarno. Membaca dan menulis setiap hari dan malam. Belajar untuk memahami masalah secara mendalam,” kata Sally.

Sally Andrews sendiri adalah seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di University of Sydney. Saat ini dirinya sedang menempuh studi di Universitas Islam Indonesia melalui Progam Australian Consortium for ‘In-Country” Indonesia Studies (ACICIS) Business, Law and Society Progam. Lagu Presiden Sukarno sendiri diunggah Sally di akun Youtubenya sejaka tanggal 14 Juli 2016 lalu. Hingga kini, video tersebut udah dilihat oleh lebih dari 44 ribu kali.