Nissan Luncurkan Versi Penyegaran New March 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Agen tunggal pemegang merek Nissan di Indonesia, PT Nissan Motor Indonesia (NMI), resmi meluncurkan versi penyegaran dari city car andalan mereka, March, di diler Nissan-Datsun Alam Sutera, Tangerang, Senin.

"Hari ini kami meluncurkan penyegaran dari Nissan March. Segmen city car harus diakui pasarnya tergerus oleh LCGC, tapi ternyata segmen ini masih eksis, karena masih ada orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam segmen sejuta umat," kata GM Strategi Pemasaran NMI Budi Nur Mukmin.

Menurut Budi, hampir 60 persen dari pelanggan March berjenis kelamin perempuan, baik itu mahasiswi, eksekutif muda maupun ibu rumah tangga beraktivitas di luar rumah, yang selama ini kerap memberikan masukan mengenai kurang memadainya kualitas audio head unit yang terpasang di March versi sebelumnya.

Oleh karena itu, Nissan menyematkan audio head unit yang lebih mampu mengakomodasi kebutuhan hiburan para pelanggannya di New March.

Audio head unit di New March menurut Budi memiliki 60 keunggulan dibanding versi sebelumnya, di antaranya menggunakan layar sentuh tujuh inci yang terhubung dengan bluetooth dan memiliki kemampuan mirroring dengan ponsel Android dan iOS, dilengkapi 7-band equalizer yang biasanya digunakan oleh installer audio profesional untuk membagi suara rendah dan tinggi, untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih baik.

"Audio head unit ini sebuah jawaban dari komentar dan masukan pelanggan yang selama ini kami tampung," kata Budi.

Selain itu dihadirkan pula Daytime Running Light, sensor parkir empat titik dan fitur keselamatan Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Breakforce Distribution (EBD) dan Break Assist (BA) untuk varian-varian yang lebih tinggi.

New March tersedia dalam lima varian untuk dua pilihan kapasitas mesin, yakni March 1.2L transmisi manual (MT) ditawarkan dengan banderol Rp177,4 juta untuk on the road Jakarta, March 1.2L AT Rp187,8 juta, March 1.2L XS AT Rp198 juta, March 1.5L MT Rp205,6 juta dan March 1.5 AT Rp215,7 juta.

"Harganya ada kenaikan Rp3-4 juta. Tidak banyak, mengingat penambahan sejumlah fitur yang kami sematkan," kata Budi.

Bidik 4.000 unit

Semenjak diperkenalkan pada Desember 2010 silam, tak kurang dari 40.000 unit Nissan March telah berseliweran di ruas-ruas jalan seluruh Indonesia.

Menurut Wakil Presiden Pemasaran dan Penjualan NMI, Davy J. Tuilan, pihaknya mematok target penjualan sebanyak 4.000 unit untuk New March sepanjang 2017.

"Targetnya bisa laku sebanyak 4.000 unit selama tahun 2017," kata Davy, sembari menambahkan New March akan mulai tersedia di jaringan penjualan NMI di seluruh Indonesia dalam kurun waktu sepekan mendatang.

Guna mencapai target tersebut, NMI menawarkan program promo uang panjer (DP) terjangkau senilai Rp16 juta untuk New March, yang juga berlaku untuk MPV andalan Nissan, Grand Livina.

New March tersedia dalam enam pilihan warna, yakni Ruby Red, Blossom Pink, Sky Blue, Onyx Black, Pearl White dan Platinum Silver.