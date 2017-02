Hanya Meraih Angka 57, Akhirnya, Icha Pulang Kampung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anisa Cahayani akhirnya mengakhiri langkahnya di Rising Star Indonesia, Senin (13/2/2017) malam.



Tampil pertama, remaja asal Kota Banjarmasin yang biasa disapa Icha ini hanya mampu mengumpulkan perolehan suara 57 persen, sementara sembilan kontestan lainnya di atas itu.



Malam tadi Icha menyanyikan lagu Hey Mama milik David Guetta ft Nicky Minaj, Bebe Rexha dan Afrojack.



Performa suara dan kostumnya yang sesuai dengan lagunya yang ngerap tak mampu mendongkrak perolehan suara, padahal sebelumnya dia berhasil mengumpulkan voting hingga 80 persen.



Itu pun saat itu dia menjadi yang terendah namun tetap berhasil masuk babak Super 10 karena ada dua kontestan lainnya yang berada di bawahnya.



Penampilannya malam tadi mendapatkan no dari expert Anang Hermansyah.



Menurut Anang, aksi panggung Icha kurang memuaskan.



Sementara expert atau juri lainnya, Rossa , Judika dan Ariel Noah memencet tombol yes, walau sebenarnya mereka juga setuju dengan pendapat Anang.



Sementara para penggemarnya yang disebut Bubuhanicha, banyak melontarkan komentar dukungan di akun Instagram Bubuhanicha dan Rising Star Indonesia dan menyayangkan kondisi mereka yang tak bisa check in saat membuka aplikasi voting Rising Star Indonesia untuk mendukung Icha. (*)